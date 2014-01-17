У Черкасах жінка втопила 6-річного сина і намагалася втопити доньку

У Черкасах 16 січня міліція затримала жінку, яка втопила свого 6-річного сина та намагалася втопити 3-річну доньку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, до чергової частини Соснівського райвідділу міліції 16 січня надійшло повідомлення, що в місті Черкаси виявлено труп малолітньої дитини.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що у власній квартирі 35-річна мати втопила в ванні свого сина 2009 року народження та намагалась втопити доньку 2011 року народження. Дівчинка залишилася живою. На даний час тривають слідчі дії, призначено ряд експертиз.

Встановлюються обставини цієї події.

За даним фактом слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції УМВС в Черкаській області відкрито кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини), ч. 2 ст. 15, п.2 п. 13 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Жінку затримано згідно ст. 208 КПК України.