МВС України закликає учасників масових безладів скласти зброю

В МВС наголошують, що правоохоронці мають право застосовувати зброю проти громадян у передбачених законом випадках.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Управління зв`язків з громадськістю МВС України.

«Правоохоронці не застосовували і не будуть застосовувати зброю по мирних громадянах. Натомість на спроби екстремістів спричинити шкоду життю і здоров’ю працівників органів внутрішніх справ міліція реагуватиме згідно із Законом України «Про міліцію», - наголошується у документі.

У заяві наводяться статті закону, згідно з якими міліціонери мають право застосовувати зброю.

Ст. 15. Застосування вогнепальної зброї

Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров`ю, а також звільнення заложників;

2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім`ї, якщо їх життю або здоров`ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на охоронювані об`єкти, конвої, житлі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров`ю працівника міліції;

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров`ю громадян або працівника міліції.

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров`ю громадян або працівника міліції.

Стаття 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції

Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких працівник міліції запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування.

Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї, дають працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю.