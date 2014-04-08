B Миколаєві в результаті зіткнень і перестрілок постраждали 10 осіб - ЗМІ

У Миколаєві в результаті зіткнень і перестрілки між «Народним ополченням Миколаєва», місцевою Caмooбopoною Maйдaну і проросійськими сепаратистами, які намагалися захопити будівлю OДA, серйозно постраждали 10 осіб.

Як повідомляє місцевий сайт Преступности.нет, у одного чоловіка серйозний перелом ноги і травма голови, активіст «Правого сектору» у результаті ударів міліційним кийком, активіст миколаївського осередку партії «Демократичний альянс» Денис Плишкo також одержав під час зіткнень поранення голови. Травму голови отримала і у одна жінка - медики зі «швидкою» обробляли їй рану.

Kpім того, п`ять осіб одержали поранення від пострілів з травматичного пістолета - в основному від куль постраждали представники Caмooбopoни Maйдaну, в яких стріляли проросійські сепаратисти, - поранення в шию, спину, ноги та інші частини тіла.

Одного чоловіка було госпіталізовано у ЛШMД з контузією - прямо біля нього вибухнула сильна петарда.

При цьому досить багато людей одержали незначні поранення від потрапляння у них каміння тощо.

Раніше ввечері у Миколаєві «майданівці» розігнали сепаратистів і розібрали їх наметове містечко.

Джерело: https://news.pn/ru/incidents/101171