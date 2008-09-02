«Артек» увігнано у борги?

Державне управління справами, яке є органом управління майном Міжнародного дитячого центру "Артек" (Велика Ялта, Крим), та керівництво МДЦ впродовж останніх п´яти років не забезпечували ефективне управління його матеріальними ресурсами і коштами на реконструкцію, яких за цей період витрачено 102,3 мільйона гривень, заявляє Рахункова палата України.

"Чисельність оздоровлених дітей у 2007 році знизилася на 36 відсотків у порівнянні з 2002 роком, а фінансовий і матеріальний стан Центру є складним: на початок 2008 року кредиторська заборгованість підприємства перед контрагентами становила 36,4 мільйона гривень або у 40 разів більше, ніж на початок 2003 року", - заявляє прес-служба Рахункової палати.

"Як зазначили аудитори, рішення керівництва МДЦ "Артек" щодо взяття у 2003 році кредитів банків на реконструкцію Центру, загалом, у сумі 47 мільйонів гривень, були економічно необґрунтованими", - додає прес-служба. За її даними, фактично вони "поставили під загрозу збереження державного майна та привели підприємство до фінансової кризи, накладення арешту на його банківські та казначейські рахунки". "За п`ять років на сплату відсотків за кредитними угодами витрачено 21 мільйон гривень, що викликало суттєве подорожчання вартості виконаних робіт з реконструкції. Водночас дотепер рахується заборгованість за банківськими кредитами у сумі 19,9 мільйона гривень, при цьому внутрішній ресурс для її погашення відсутній", - йдеться у повiдомленнi.

Незважаючи на складний фінансовий стан, керівництво МДЦ "Артек" не створило власну мережу реалізації небюджетних дитячих путівок, заявляє прес-служба Рахункової палати. "Водночас посередники - комерційні структури, продають путівки до "Артеку" за ціною в 1,5 - 2,5 раза більшою, ніж закуповують у Центру, який, у свою чергу, втрачає реальні доходи, вкрай необхідні для вирішення його фінансових проблем. За розрахунками, тільки за два останні роки лише по табору "Морской" Центром втрачено можливість отримати понад 20 мільйонів гривень додаткових реальних доходів", - йдеться у повiдомленнi.

"Через неналежне виконання Державним управлінням справами функцій органу управління майном державного підприємства МДЦ "Артек", його керівництво не забезпечило обов´язкову державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно Центру та виконання вимог законодавства щодо оформлення його прав як землекористувача. Це призвело до невизначеності меж землекористування та створило передумови для подання численних судових позовів і вилучення частини майна "Артеку" на користь інших осіб", - заявляє прес-служба Рахункової палати.

Керівництво МДЦ "Артек" при плануванні та використанні коштів на реконструкцію, допустило ряд порушень вимог законодавства. Планування коштів державного бюджету на фінансування капітальних видатків по МДЦ "Артек" в 2004 - 2006 роках (загалом, спрямовано з державного бюджету 58 мільйонів гривень) не ґрунтувалося на детальних розрахунках і здійснювалося за відсутності затвердженої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, що є бюджетним правопорушенням, йдеться у повiдомленнi.

Оцінюючи результати проведеного аудиту, Колегія Рахункової палати зазначила, що одним з важливих негативних чинників, який спричинив неефективне функціонування МДЦ "Артек" та вплинув на створення кризового фінансового стану цього підприємства, стало невиконання Кабінетом Міністрів України рекомендацій Верховної Ради України щодо розробки і затвердження загальної державної програми розвитку на довгостроковий період Міжнародного дитячого центру "Артек", який є національним надбанням України.