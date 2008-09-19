У кого сьогодні найбільші шанси стати Президентом (опитування)

Якби президентські вибори в Україні відбулися сьогодні, то, найімовірніше, перемогла б на них чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, за яку готові проголосувати 23,8% громадян.

Такі данні всеукраїнського соціологічного дослідження оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень “Соціовимір” Сергій ТАРАН.

За результатами опитування, за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували б 20,4% громадян, а за чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА – 7,8% опитаних.

За інформацією С.ТАРАНА, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН набрав би сьогодні 4,2% голосів виборців, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО – 3,2%, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК – 2,9%. Решта кандидатів набрали б менше 2% голосів.

Проголосувати проти всіх готові 8,7% українців, 13,6% ще не визначилися з кандидатом, а 6,1% не мають наміру брати участь у виборах.

Водночас, якби у другий тур президентських виборів потрапили В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО, то більші шанси перемогти мала б нинішній прем’єр-міністр – її готові підтримати 33,5% опитаних. За В.ЮЩЕНКА проголосували б 13% виборців.

Якби у другий тур потрапили В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО, переміг би лідер Партії регіонів – за нього проголосувало б 27,2% опитаних, за В.ЮЩЕНКА – 20,5%.

Якщо б до другого туру вийшли Ю.ТИМОШЕНКО. і В.ЯНУКОВИЧ, то за Ю.ТИМОШЕНКО віддали б свої голоси 35,9% українців, за В.ЯНУКОВИЧА – 25,1%.

За словами політолога, для Ю.ТИМОШЕНКО, з огляду на результати опитування, невигідні ризиковані політичні союзи та інституційні зміни, які можуть радикально змінити тенденції в електоральних настроях виборців.

Загальноукраїнське соціологічне дослідження було проведене Центром “Соціовимір” з 4 по 11 вересня 2008 року. Шляхом інтерв’ю було опитано 2 тис. 100 респондентів у 17-ти областях України, АР Крим та м.Києві. Похибка вибірки становить 2,2%. Дослідження здійснене на замовлення Міжнародного інституту демократій.