У 2025 році Росія остаточно втратила свій єдиний авіаносець, - Forbes

Фактично Росія залишилася без діючого авіаносця – статусу, який вона намагалася зберегти.

Після восьми років безперервного ремонту, аварій і мільярдних витрат Росія припинила модернізацію свого єдиного авіаносця "Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнецов", фактично залишившись без діючих авіаносних сил, пише оглядач Forbes Пітер Сучу.

Ще рік тому російські державні медіа стверджували, що "Адмірал Кузнецов" повернеться до строю у 2025 році, попри численні затримки, пожежі та аварії. Корабель перебував на модернізації з липня 2018 року і в Кремлі тривалий час розглядали його як символ статусу Росії як морської держави.

Однак улітку 2025 року модернізацію було припинено, а восени ухвалено рішення законсервувати авіаносець. Таким чином Росія фактично втратила свій єдиний авіаносець, який і без того не виходив у бойове плавання з 2017 року.

Корабель з іншої епохи

"Кузнецов" був спроєктований наприкінці Холодної війни як "важкий авіаносний крейсер" – не як мобільна авіабаза, а як елемент прикриття радянських підводних ракетоносців. Він ніс винищувачі Су-33, гелікоптери Ка-27 і був озброєний протикорабельними крилатими ракетами.

На відміну від західних авіаносців, корабель не мав катапульт – літаки злітали з трампліна, що суттєво обмежувало бойові можливості. Крім того, авіаносець працював на мазуті, залишаючи за собою характерний густий чорний дим, який неодноразово ставав об’єктом глузувань у західних ЗМІ.

Колишній командувач Тихоокеанського флоту РФ адмірал Сергій Авакянц у липні назвав корабель "дуже дорогим і неефективним".

"Кузнецов" – з іншої епохи. Майбутнє за роботизованими системами та безпілотниками", – заявив він, назвавши виведення авіаносця з експлуатації "абсолютно правильним кроком".

Хронічні аварії та корупція

За роки служби "Адмірал Кузнецов" здобув репутацію проблемного корабля. У 2009 році на борту сталася смертельна пожежа, у 2018-му на палубу впав 70-тонний кран, а у 2019 році ще одна пожежа забрала життя двох людей.

Ремонт ускладнювали й інфраструктурні проблеми: аварія плавучого доку ПД-60, фінансові зловживання та корупційні скандали. У 2021 році було заарештовано директора одного з суднобудівних заводів за розкрадання коштів, виділених на ремонт корабля.

Попри регулярні заяви російських ЗМІ про "прогрес", авіаносець так і не залишив сухий док.

Росія без авіаносця

Аналітики зазначають, що на тлі війни проти України Росія не може дозволити собі дорогий і тривалий проєкт модернізації авіаносця, особливо з огляду на відсутність розгалуженої мережі закордонних баз.

У вересневому звіті Військово-морського інституту США зазначалося, що рішення законсервувати "Адмірал Кузнецов" було очікуваним, навіть попри іміджеві втрати.

