В ніч на 1 січня зафіксовані влучні ураження в нафтопереробний завод "Ільський", установку підготовки нафти "Альметьевская" і склад ударних дронів типу "Шахед".
Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.
"Уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта", - наголошується у повідомленні.
Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у російській Республіці Татарстан. Ціль уражено, результати уточнюються.
Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.
Зокрема, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед/Герань". Результати уточнюються.
Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".
За даними Генштабу, у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.
Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.
Удари по обʼєктах в РФ - що передувало
Як повідомляв УНІАН, у російських інформаційних ресурсах поширювалась інформація, що у Калузькій області і Краснодарському краї цілями дронів стали відповідно нафтобаза і нафтопереробний завод.