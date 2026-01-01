Важливі об’єкти були уражені як на тимчасово окупованій території, так і в глибокому тилу Росії.

В ніч на 1 січня зафіксовані влучні ураження в нафтопереробний завод "Ільський", установку підготовки нафти "Альметьевская" і склад ударних дронів типу "Шахед".

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

"Уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта", - наголошується у повідомленні.

Відео дня

Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у російській Республіці Татарстан. Ціль уражено, результати уточнюються.

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зокрема, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед/Герань". Результати уточнюються.

Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

За даними Генштабу, у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

Удари по обʼєктах в РФ - що передувало

Як повідомляв УНІАН, у російських інформаційних ресурсах поширювалась інформація, що у Калузькій області і Краснодарському краї цілями дронів стали відповідно нафтобаза і нафтопереробний завод.

