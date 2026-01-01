Зіткнення тактик: українські дрони 'задвохсотили' окупантів-вершників, - The Times

Інцидент став черговим прикладом протистояння застарілих методів ведення війни та сучасних технологій.

92 окрема штурмова бригада Збройних сил України повідомила про знищення російських військових, які використовували коней для пересування в зоні бойових дій. За даними підрозділу, удар було завдано за допомогою FPV-дрона, пише The Times.

"Фінал цілком передбачуваний: так звана кавалерія противника знищена точними ударами наших безпілотників", – заявили у 92-й бригаді.

26 грудня підрозділ оприлюднив відео з камери FPV-дрона, на якому видно атаку на російського солдата, що пересувався верхи. Після удару військовий упав із коня, а безпілотник із вибухівкою вразив ціль. На подальших кадрах видно тіло солдата, що лежить на снігу.

У бригаді спершу заявили, що тварини не постраждали, однак інші оприлюднені кадри свідчать, що кінь міг зазнати поранень або загинути внаслідок вибуху. Доля ще одного вершника залишається невідомою.

Кінні підрозділи через нестачу техніки

На тлі широкого використання безпілотників, високоточної зброї та сучасних систем розвідки російська армія дедалі частіше вдається до нетипових рішень. Через нестачу бронетехніки та складні погодні умови окремі підрозділи РФ використовують коней для пересування, зокрема щоб долати багнюку під час атак на українські позиції.

Про підготовку кінних підрозділів у російській армії вперше повідомлялося ще у жовтні. Провоєнний блогер Семен Пегов стверджував, що командир із позивним "Хан" застосовує коней для виконання бойових завдань.

"Коні добре бачать уночі, не потребують доріг і можуть інстинктивно уникати мін", – писав Пегов.

Він також публікував відео, на якому видно, як кінні військові пересуваються сільською місцевістю в супроводі російських безпілотників.

Окрім коней, російські підрозділи використовують ослів для транспортування боєприпасів і спорядження. У лютому генерал у відставці та депутат Держдуми Віктор Соболєв заявляв, що застосування тварин нібито дозволяє зменшити втрати серед особового складу.

"Краще вбити осла, ніж двох людей, які перевозять припаси в машині", – сказав він.

Кінні підрозділи окупантів

Як повідомляв УНІАН, російські війська зараз атакують українські позиції верхи на конях, це показує, як змінюється тактика ведення бою в умовах панування безпілотників.

Використання коней - це не чиста імпровізація. У жовтні 2025 року російська газета "Коммерсантъ" повідомила, що російські військові вивчають можливість повторного включення кінних підрозділів до складу штурмових частин, що діють на українському фронті. "Коммерсантъ" підкреслив, що будь-яке повернення кавалерії буде обмеженим і значною мірою символічним. Коні дають незначні переваги на місцевості, де транспортні засоби легко виявляються.

