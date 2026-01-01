Білорусь відправила в РФ ешелон військової техніки для бази резерву танків

Перевезення тривали з квітня по вересень 2025 року та, за даними аналітиків, мали системний характер.

З Білорусі до Росії було відправлено щонайменше 31 вагон із військовою технікою, яка прямувала до центральної бази резерву танків збройних сил РФ. Переміщення мали системний характер і тривали протягом кількох місяців 2025 року.

Як йдеться в аналітичному матеріалі спільноти залізничників Білорусі за II–III квартали 2025 року, військові перевезення здійснювалися в період з 1 квітня по 30 вересня та включали як передачу техніки зі складів зберігання, так і відправлення озброєння на ремонт у Росію.

Одним із зафіксованих епізодів стала відправка військового ешелону зі станції Борисов Білоруської залізниці. Відправником виступив 814-й центр технічного забезпечення Міністерства оборони Білорусі.

Відео дня

За даними аналітиків, потяг складався з 32 вагонів, із яких 31 платформа була завантажена військовою технікою. Кінцевою точкою маршруту стала 1311-та центральна база резерву танків збройних сил Росії.

Аналітики зазначають, що маршрут перевезення та пункт призначення вказують на передачу техніки зі складів Білорусі безпосередньо в інтересах російської армії.

Відправлення техніки ППО

Крім того, у звітний період зафіксовано ще одне масштабне військове перевезення, пов’язане з підрозділами протиповітряної оборони Білорусі. Зі станції Полоцьк було відправлено ешелон від 377-го зенітного ракетного полку ПС і ППО РБ.

Потяг прямував до станції Онохой Східно-Сибірської залізниці в Росії. За наявними даними, склад ешелону включав 31 платформу з військовою технікою та один вагон із комплектуючими. Ймовірно, вантаж складався з елементів зенітних ракетних комплексів.

Метою відправлення, як зазначається в аналізі, був капітальний ремонт і технічне обслуговування на російських ремонтних підприємствах.

Роль Білорусі у війні проти України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, влада Білорусі надає санаторно-курортне лікування росіянам, які брали участь у війні проти України. З 2023 року в програмі реабілітації учасників війни задіяний Лепельський військовий санаторій у Вітебській області, який перебуває в підпорядкуванні Міноборони Білорусі.

Крім того, напередодні Міноборони Білорусі показало "Орєшнік", який нібито заступив на бойове чергування напередодні Нового року. Як заявило відомство, ракетний комплекс здатний вражати цілі на дальностях до 5000 км. Додається, що він може споряджатися як звичайною, так і спеціальною бойовою частиною, виконувати пуски з будь-якої точки маршруту бойового патрулювання.

Вас також можуть зацікавити новини: