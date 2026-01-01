Важливі нафтобази, НПЗ та аеродром: СБС 'привітали' окупантів з Новим роком

Зокрема, у Криму атакований радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування Гвардійське.

Новорічної ночі дрони Сил безпілотних систем нанесли ураження по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині ворожої території та на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму. Про це в Telegram заявив командувач СБС Робер "Мадяр" Бровді.

За його словами, буквально за хвилину до опівночі (за московським часом) був уражений російський НПЗ, а за кілька хвилин – нафтобаза.

"Перший НПЗ "прикурив" о 23:59 під бій курантів, другою була нафтобаза - за 3-5 хвилин потому", - заявив командувач.

Відео дня

Він додав, що "візит ввічливості" нанесено безпілотниками СБС на 5 обʼєктів на тимчасово окупованій території України та на 5 обʼєктів - у глибині РФ. В Росії уражені, зокрема, НПЗ та нафтобаза.

Також повторні удари завдані по нафтобазі у Ровеньках (Луганщина), та підстанції у Ровенькаї, у Гвардійському (Крим) уражено радіо-локаційну систему "КАСТА-2Е2, яка контролювала повітряний простір, визначала координати, розпізнавала повітряні цілі та управляла повітряним рухом. У тимчасово окупованому Криму був атакований радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування "Гвардійське" та позиційний район для розміщення, підготовки до запуску ОТРК "Іскандер-М" та здійснення пусків БпЛА типу "Shahed".

Крім того, атаковано підстанцію "Балашівка" (окупована частина Запорізької області), два пункти зосередження противника та склад ПММ зі складу 69 мсд та рембази 283 мсп (Валуйки, Бєлгородська область РФ). На території Донецької області знищено третій за добу зенітно-ракетний комплекс – "у виконанні птахів батальйону "Asgard" 412 обр "Немезис".

Атаки по РФ - останні новини

Нагадаємо, за даними росЗМІ, 1 січня під атакою були Калузька область і Краснодарський край РФ. Йшлося, що цілями стали нафтобаза і нафтопереробний завод. Повідомлялось, що у населеному пункті Людиново Калузької області ще ввечері 31 грудня почалася пожежа. Представники місцевої влади заявили, що після атаки безпілотника горів промисловий об'єкт. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, заявив, що йдеться про місцеву нафтобазу "Роснєфті".

Вас також можуть зацікавити новини: