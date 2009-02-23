У Севастополі планують збудувати теплонасосну станцію

У Севастополі буде споруджено першу в Україні теплонасосну станцію, яка в 2-3 рази зменшить собівартість забезпечення теплом городян.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міської ради, про це заявив голова міськради Валерій САРАТОВ.

«У Севастополі вже два роки ведеться робота над застосуванням теплових насосів в енергетиці міста, і цей проект ввійшов до програми реформування системи теплопостачання, яку депутати прийняли в грудні минулого року, і сьогодні готова вся передпроектна документація для того, щоб реалізувати даний проект на базі Камишівської котельні», - повідомив В.САРАТОВ.

Він вважає, що наявність такої теплонасосної станції дасть змогу кардинально поліпшити теплозабезпечення близько 108 тисяч жителів Гагарінського району і заощадити близько 15% газу, що подається в місто, а також знизити надалі тарифи для населення на теплозабезпечення.

За інформацією В.САРАТОВА, джерелами фінансування даного проекту - а необхідно близько 18 млн. євро - можуть стати «частково кошти, передбачені Кіотським протоколом, оскільки в результаті застосування нових технологій скорочується викид вуглекислого газу в атмосферу і відповідно з`являється право на квоту».

Другим джерелом, на його думку, у разі ухвалення Кабінетом Міністрів України постанови щодо реалізації проекту теплонасосної станції в Севастополі, повинні стати бюджетні гроші, плюс співфінансування з місцевого бюджету.

«У разі вирішення питання про фінансування, така теплонасосна станція може бути споруджена вже через півроку, і окупиться вона впродовж трьох років», - сказав голова міськради.

Довідка УНІАН. Теплові насоси є енергозбережним екологічно чистим технологічним устаткуванням, впровадження якого дає змогу не лише зменшити витрати органічного палива на отримання тепла, а й суттєво знизити забруднення навколишнього середовища. Принцип дії теплового насоса базується на реалізації зворотного термодинамічного циклу.

За даними експертів, за раціонально організованої системи теплопостачання на базі теплових насосів із середнім коефіцієнтом перетворення 3,5 витрати пального можуть бути зменшені порівняно з великими опалювальними котельнями в 1,2-1,8 раза, порівняно з дрібними котельнями й індивідуальними теплогенераторами - в 2-2,6 раза і порівняно з електронагрівачами - в 3-3,6 раза.