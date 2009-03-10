Крим може втратити «золоті піски»

Подальше видобування піску на озері Донузлав призведе до знищення пляжів західного Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив президент Кримської академії наук, професор Віктор ТАРАСЕНКО.

«У разі потужного видобування пісків, які знаходяться в гирлі озера Донузлав, коли рівень підводного кар`єру заглиблюватиметься на 8-10 метрів і нижче, разом із цим потужним підтіканням як вирва засмоктуватиметься пісок з навколишньої частини і потім, з урахуванням прибережних течій, пісок “злизуватиметься”, – сказав еколог. – Мільйони тонн (піску) можуть бути «засмоктані», і буде знищена прибережна зона знаменитих «золотих пісків».

Екологічна громадськість пропонує припинити видобування піску на Донузлаві і розвивати Саксько-Євпаторійське узбережжя як бальнеологічний курорт.

«Є ропа, є прекрасні цілющі грязі, мінеральні води. У світових цінах цей ресурс оцінюється в 1,5 мільярда доларів. 1,5 мільярда доларів – це те, що дала природа для розвитку західного Криму, – наголосив В.ТАРАСЕНКО. – Якщо оцінити ще «золоті піски», нам поки що ця методика не вдалася, я упевнений, що це (ця сума) буде не меншою».

Екологи вважають, що компанії повинні найближчими роками почати згортання робіт з видобування піску на озері Донузлав, і переходити на інші родовища: на континентальні родовища в Криму або «на величезні родовища у Херсонській області».