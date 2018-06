Папа Римський – невдовзі і на CD

Папа Римський Бенедикт XVI активно використовує сучасні технології та медіа для спілкування з людьми та євангелізації.

На додачу до вже традиційних трансляцій його звернень по телебаченню та проповідей на відео-платформі YouTube, в інтернеті тепер можна буде почути спів та молитви Папи на компакт-диску. Про це повідомила у п’ятницю студія звукозапису Geffen UK/Universal.

Глава Римо-католицької церкви опиниться у дещо незвичній компанії, адже цей музичний лейбл відомий як видавець дисків та платівок таких популярних груп, як Guns N`Roses, New Kids on the Block та Tokio Hotel.

Компакт-диск під робочою назвою "Alma Mater" має з’явитися на світовому музичному ринку 30 листопада цього року, незадовго до католицького Різдва. Диск міститиме, зокрема, молитви та пісні у виконанні Папи Римського латинською, італійською, португальською та німецькою мовами.

Окрім літаній та молитов до Діви Марії у супроводі хору Ватикану під керівництвом монсеньйора Пабло Коліно, записаних у соборі святого Петра у Римі, на диску можна буде почути вісім творів сучасної класичної музики, яку виконуватиме Лондонський королівський філармонічний оркестр. "Ми у захваті від того, що Папа Бенедикт XVI надав своє особливе благословення цьому проекту",- сказав Колін Барлоу, президент Geffen UK.

Ідея компакт-диску з’явилася у одного з католицьких медійних підприємств у Італії. А всі гроші, отримані з продажу дисків Папи, буде використано на оплату уроків музики дітей з бідних родин у всьому світі.

Німецька хвиля