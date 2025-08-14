Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 14 серпня, зріс на 5 копійок – до 41,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 18 копійок і складає 48,88 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,22 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,47 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,64 грн/євро, а курс продажу - 48,41 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 14 серпня, складає 122 205 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 5 077 050 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 14 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 8 копійок.
По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 57 копійок.