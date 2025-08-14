Крім того, органам поліції можуть надати право провадити адміністративне затримання щодо порушників, зазначив Мельничук.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонується запровадити штрафи за порушення комендантської години та інших вимог, актуальних під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук. За його словами, було схвалено проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях".

Відповідно до нього, пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею. Вона передбачатиме адміністративну відповідальність за порушення вимог такого режиму.

"Передбачається встановити відповідальність за порушення вʼїзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обовʼязкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень)", – повідомив Мельничук.

Крім того, уряд пропонує внести зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ними органам поліції можуть надати право проводити адміністративне затримання щодо порушників, зазначив Мельничук.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду опрацювати можливість спрощення виїзду за кордон для українців віком до 22 років.

Своєю чергою, нардеп Сергій Євтушок висловив сумнів, що Зеленський мав на увазі дозвіл на виїзд з України всіх українців до 22 років. Він припустив, що "буде дозвіл на виїзд лише студентам, які мають запрошення та учнівську візу в ті чи інші країни".

