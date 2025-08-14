Janjucetus dullardi жив в олігоцені, приблизно в середині періоду між появою динозаврів і їхнім вимиранням.

В Австралії виявили рештки предка сучасних китів віком 25 мільйонів років. Вчені описали новий вид як "оманливо милий, але безумовно небезпечний", пише The Guardian.

Зазначається, що останки стародавнього кита виявили в скам'янілості на узбережжі Вікторії. У своєму дослідженні вчені поділилися, що цей вид отримав назву Janjucetus dullardi.

За словами старшого куратора палеонтології хребетних у Дослідницькому інституті Музеїв Вікторії Еріха Фіцджеральда, цей вид був надзвичайно незвичною істотою. Janjucetus dullardi був розміром із дельфіна та мав гострі, як бритва, зуби.

Дослідники розповіли, що цей вид мав міцний череп та очі розміром з тенісний м'яч. Вони зазначили, що коротка морда з глибоко посадженими зубами допомагала цим китам захоплювати і розривати свою здобич.

"Це був дійсно грізний кит, з яким я особисто не хотів би зустрітися у воді", - сказав Фіцджеральд.

Учені припустили, що доросла особина цього виду досягала в довжину близько 3 метрів. Останки належали молодій особині, про що свідчать широко відкриті кореневі канали та ледь зношені зуби.

Janjucetus dullardi жив в олігоцені, приблизно в середині періоду між появою динозаврів і їхнім вимиранням. Це був четвертий відомий вид із групи, відомої як маммалодонтиди.

У виданні додали, що рештки Janjucetus dullardi виявив 2019 року директор місцевої школи Росс Дуллард під час прогулянки пляжем неподалік від Джан Джука на узбережжі Вікторії. Він передав скам'янілість до музею для подальшого вивчення.

