Безпілотники навідуються на об'єкти у Волгограді вже другу ніч поспіль.

У Волгограді на нафтопереробному заводі (НПЗ) після нальоту українських безпілотників почалася пожежа. Йдеться про завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

"Унаслідок падіння уламків виникло розлиття і загоряння нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ", - повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, назвавши атаку безпілотників "масованою".

У зв'язку з нальотом дронів влада закрила місцевий аеропорт.

Українські безпілотники другу ніч поспіль атакують цілі у Волгограді.

Нагадаємо, дрони вже навідувалися на цей НПЗ двічі - 31 січня і 3 лютого цього року, після чого він зупиняв роботу.

Удари по об'єктах у РФ

У ніч на 13 серпня безпілотники атакували НПЗ у двох областях РФ. А також нафтоперекачувальну станцію в Брянській області. Зокрема, там розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" нафтопроводу "Дружба". Звідти російська нафта йде в Білорусь, Балтику та Угорщину через Україну.

А кількома днями раніше в Татарстані українські дрони знищили склад із готовими до запуску "Шахедами", а також іноземні комплектуючі до них. Від російсько-українського кордону до своєї мети дрони пролетіли близько 1300 км.

