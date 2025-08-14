Трамп анонсував, що одразу після його зустрічі з Путіним, відбудеться тристороння зустріч, на якій буде Зеленський.

Президент США Дональд Трамп повідомив українському колезі Володимиру Зеленському та європейським союзникам, що не обговорюватиме територіальний поділ України з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп сказав європейським лідерам, що його мета на зустрічі з Путіним на Алясці - припинення вогню в Україні, повідомляють джерела NBC News.

Джерела деталізували, що Трамп заявив європейським лідерам під час телефонної розмови, що не має наміру обговорювати будь-який обмін землями на зустрічі з Путіним. За словами поінформованих джерел, Трамп заявив, що він зустрінеться з Путіним, щоб домогтися припинення вогню в Україні.

Трамп і європейські лідери погодилися з тим, що припинення вогню в Україні має бути досягнуто до початку мирних переговорів, повідомили європейські чиновники, які обізнані в деталях розмови. Вони додали, що в деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів зустрічі з Путіним.

Джерела додали, що лідери єдині в думці, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, Трамп введе нові санкції проти РФ. Також усі сторони погодилися з тим, що Україна також має бути включена в переговори і сама вирішувати, на які територіальні поступки вона готова піти.

Джерела поділилися, що європейські лідери пішли з позитивним настроєм щодо планів Трампа на зустріч із Путіним. Один із них заявив, що досягнення припинення вогню стане пріоритетом для Трампа на зустрічі. Інший висловив упевненість, що українська територія не буде обговорюватися без України.

Зі свого боку Трамп назвав телефонну розмову з європейськими лідерами "дуже гарною" і припустив, що після його зустрічі з Путіним може відбутися ще одна зустріч за участю Зеленського:

"Велика ймовірність, що у нас буде друга зустріч, яка буде продуктивнішою, ніж перша, тому що, по-перше, я збираюся з'ясувати, де ми перебуваємо і що робимо", - сказав Трамп.

"Я хотів би зробити це практично негайно, і якщо вони захочуть, ми проведемо швидку другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною", - сказав глава Білого дому.

Президент підтвердив, що Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо Путін не погодиться припинити війну.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

15 серпня в Анкориджі на військовій базі відбудеться зустріч Трампа з Путіним.

Європейська та українська влада побоювалися, що Трамп і Путін можуть узгодити умови мирної угоди, включно з територіальним розділом, а потім тиснути на Україну, щоб вона погодилася на неї.

Заяви Трампа про те, що між РФ і Україною відбудеться "деякий обмін територіями", викликали занепокоєння у Зеленського та європейських лідерів.

