Трамп не буде таким поступливим або пасивним, як припускають деякі аналітики, вважає оглядач WP.

Перед зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці Білий дім знизив очікування від будь-якого прориву: Трамп назвав цю зустріч "пробною", а його прессекретар заявив, що це буде всього лише "вправою на вислуховування". Однак, як пише у колонці для The Washington Post журналіст Девід Ігнатіус, скоріш за все, Трамп не буде таким поступливим або пасивним, як припускають деякі передсамітські коментарі.

"Це буде не вправа в слуханні, а вправа в розмові", - передбачило одне обізнане джерело.

За даними джерела, Трамп повідомить Путіну, у чому полягає угода і що він має зробити: "земля в обмін на мир. Щодо землі - скільки і на яких умовах? Щодо миру - наскільки довгостроково і які гарантії?".

При цьому, зазначає Ігнатіус, якщо Путін відмовиться прийняти мирні рамки Трампа, то це стане випробуванням для здатності американського президента діяти терпляче і рішуче.

"Офіційні особи кажуть мені, що Трамп готовий запровадити санкції, якими погрожував місяцями. "Для нього буде приниженням", якщо Путін відмовиться, стверджує обізнане джерело".

Водночас, вказує він, якщо Путін розумний, він затягне процес.

"Він не скаже "ні", але й не скаже "так". Він погодиться на одні умови, але не погодиться на інші. І поки перемир'я не набуде чинності, він продовжуватиме завдавати ударів по українських фронтах, які дедалі слабшають", - зазначає журналіст.

При цьому, Ігнатіус підкреслює, що базова формула "земля в обмін на мир" розумна. І припинення вогню може стати "грандіозним фіналом" у цьому процесі.

"Вони почнуть із результату, а потім, коли угоди буде досягнуто, оголосять про припинення вогню", - передбачив обізнаний чиновник. "Президент - людина, яка звикла до ендшпіля, і він абсолютно втратив терпіння".

Ключовим питанням для України та інших європейських країн є гарантії безпеки, які підуть за мирною угодою. При цьому, як пише Ігнатіус, кілька європейських чиновників заявили, що очікують, що США будуть "залучені до гри", включно із супутниковим спостереженням для відстеження будь-яких шахрайств з боку Росії.

Зустріч на Алясці - що відомо

Як відомо, 15 серпня на Алясці має відбутися зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Видання WSJ пише, що Трамп не планує обговорювати з Путіним питання територій - він домагатиметься припинення вогню в російсько-українській війні. Принаймні такими планами він поділився з європейськими партнерами.

При цьому видання зазначило, що Трамп виступив проти присутності українського президента Володимира Зеленського на Алясці через побоювання зриву переговорів.

