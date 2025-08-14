В Україні продовжують активно купувати автомобілі з бензиновими двигунами. Проте їхня частка на ринку зменшується, пише "УкрАвтопром".
Зазначається, що в липні 2025 року українці купили близько 2,3 тисячі нових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також зменшилася частка бензинових автомобілів у загальних продажах нових легкових автомобілів. У липні 2025 року вони охопили 35% ринку, а у 2024 році - 38%.
Лідером серед нових бензинових автомобілів в Україні в липні став кросовер Hyundai Tucson.
ТОП-5 найпопулярніших нових бензинових автомобілів:
- Hyundai Tucson - 194 авто.
- Kia Sportage - 153 авто.
- Mazda CX-5 - 129 авто.
- Renault Taliant - 125 авто.
- Skoda Octavia - 94 авто.
Серед імпортованих автомобілів з пробігом бензинові моделі також утримують першість. У липні 2025 року їхня частка на ринку становила 48%.
Минулого місяця зареєстрували 10,8 тисячі імпортованих бензинових автомобілів з пробігом. Їхній середній вік становив 9,8 року.
ТОП-5 найпопулярніших бензинових автомобілів з пробігом:
- Volkswagen Golf - 673 авто.
- Audi Q5 - 580 авто.
- Volkswagen Tiguan - 578 авто.
- Nissan Rogue - 549 авто.
- Audi A4 - 410 авто.
Український авторинок - інші новини
Нагадаємо, що в липні 2025 року український автопарк поповнили понад 5,5 тисячі автомобілів із дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік. Із цієї кількості 1,2 тисячі одиниць виявилися новими. Лідером у цьому сегменті став кросовер Renault Duster.
Крім того, минулого місяця українці купили понад 2,6 тисячі гібридних легкових автомобілів. Порівняно з торішнім показником кількість реалізованих гібридів зросла на 11%.