У липні 2025 року українці купили близько 2,3 тисячі нових автомобілів з бензиновими двигунами.

В Україні продовжують активно купувати автомобілі з бензиновими двигунами. Проте їхня частка на ринку зменшується, пише "УкрАвтопром".

Зазначається, що в липні 2025 року українці купили близько 2,3 тисячі нових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також зменшилася частка бензинових автомобілів у загальних продажах нових легкових автомобілів. У липні 2025 року вони охопили 35% ринку, а у 2024 році - 38%.

Лідером серед нових бензинових автомобілів в Україні в липні став кросовер Hyundai Tucson.

ТОП-5 найпопулярніших нових бензинових автомобілів:

Hyundai Tucson - 194 авто. Kia Sportage - 153 авто. Mazda CX-5 - 129 авто. Renault Taliant - 125 авто. Skoda Octavia - 94 авто.

Серед імпортованих автомобілів з пробігом бензинові моделі також утримують першість. У липні 2025 року їхня частка на ринку становила 48%.

Минулого місяця зареєстрували 10,8 тисячі імпортованих бензинових автомобілів з пробігом. Їхній середній вік становив 9,8 року.

ТОП-5 найпопулярніших бензинових автомобілів з пробігом:

Volkswagen Golf - 673 авто. Audi Q5 - 580 авто. Volkswagen Tiguan - 578 авто. Nissan Rogue - 549 авто. Audi A4 - 410 авто.

Нагадаємо, що в липні 2025 року український автопарк поповнили понад 5,5 тисячі автомобілів із дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік. Із цієї кількості 1,2 тисячі одиниць виявилися новими. Лідером у цьому сегменті став кросовер Renault Duster.

Крім того, минулого місяця українці купили понад 2,6 тисячі гібридних легкових автомобілів. Порівняно з торішнім показником кількість реалізованих гібридів зросла на 11%.

