Скопелос, один з островів Греції, знаменитий тим, що саме тут 2008 року знімали культовий мюзикл гурту ABBA "Mamma Mia!" з голлівудськими зірками в головних ролях. Але мало хто знає, наскільки це вигідне місце для відпочинку.

Як пише видання Dailymail, Скопелос часто називають Зеленим островом через його пишні, зелені ландшафти з соснами та оливковими деревами. У повітрі витає аромат сосни та шавлії, і неможливо сховатися від скрекоту цикад.

На острові можна побачити білі будиночки, місцеві сім'ї, що влаштовують пікніки на пляжах, продавців фруктів на старих іржавих вантажівках і чудові ціни в готелях.

Наприклад, готель Aegeon, розташований на околиці головного поселення - міста Скопелос. Оточений сосновим лісом, цей готель пропонує прості, але комфортабельні номери. При цьому в усіх номерах є великі балкони з видом на затоку.

Господарі дуже гостинні й охоче відвозять гостей у порт і назад за запитом. До послуг гостей великий басейн із достатньою кількістю місць для відпочинку. І, звичайно ж, ціни на номери: від $40 за ніч.

Низькі ціни - звичайна справа на Скопелосі. У високий сезон більшість готелів рівня Aegeon можна забронювати приблизно за $50 за ніч, а готелі з басейнами - від $80. Туристичний сезон тут триває з травня по жовтень.

Добиратися туди просто і недорого. Автобуси на острові ходять часто і коштують недорого. Вартість квитків починається від $2,5 за 15-хвилинну поїздку і до $6 за годинну поїздку від міста Скопелос до Глоси, де розташовані два порти. Крім того, можна орендувати мотоцикл від $18 на день.

До більшості пляжів легко дістатися автобусом, і на всіх є безкоштовні зони, де не потрібно орендувати шезлонг. Мілія і Лімнонарі були особливо тихими і спокійними, і не довелося витрачати жодного євро. Однак навіть на найпопулярніших пляжах, таких як Кастані, шезлонги коштують $18 за цілий день.

Цікаво відвідати каплицю Святого Іоанна в Кастрі. Щоб дістатися до неї, потрібно подолати 200 сходинок, висічених у скелі. До цього місця можна доїхати машиною вибоїстими дорогами, але тим, хто боїться за кермом, найкраще вирушити на човнову екскурсію. Компанія Sporades Queen Cruises пропонує тригодинну екскурсію, щоб оглянути каплицю з моря, а також важкодоступні райони північної частини острова. Квитки коштують $34.

Ця компанія також організовує морські прогулянки в Національний морський парк Північних Спорад, найбільшу охоронювану морську зону в Європі, де мешкає середземноморський тюлень-монах, який перебуває під загрозою зникнення. Ця екскурсія, яка також включає відвідування острова Алонісос.

Двопалубний катер зупиняється і на практично покинутому острові Перістера, де проживає близько 30 жителів, а вода тут одна з найчистіших. Цей семигодинний круїз коштує $47, і бар на борту теж не грабіжницький: пиво коштує $2,5.

В околицях є безліч чудових пішохідних маршрутів. Популярний маршрут пролягає від міста Скопелос до села Стафілос і далі до тихого пляжу Веланіо. Потім, після купання, можна повернутися пішки або на автобусі.

На Скопелосі понад 360 церков і каплиць, а також руїни венеціанського замку недалеко від порту - все це можна відвідати безкоштовно.

У старій частині міста Скопелос одними з найкращих місць, де можна поїсти і випити, є International Cafe, Aktaion Taverna і En Plo Cafe.

Для швидкого перекусу в пекарнях і кафе продають міцну грецьку каву і випічку, наприклад, спанакопіту, за $2,5. Не пропустіть традиційний сирний пиріг Скопелоса, приготований на пательні та поданий із медом.

Коктейлі в щасливу годину коштують близько $9, а традиційні грецькі страви, як-от мусака і сувлакі, обійдуться приблизно в $12. Літр хорошого домашнього вина зазвичай коштує $10.

