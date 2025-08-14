Президент Польщі заявив, що планує обговорити це питання із Зеленським у майбутньому.

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на інцидент на Національному стадіоні імені Казімєжа Гурського у Варшаві, де під час концерту розгорнули прапор УПА. В ефірі Polsat News він закликав Сейм ухвалити поправку до закону, яка заборонить використання подібної символіки в Польщі.

"Необхідно розібратися із законом, щоб такі ситуації більше не повторювалися", - сказав Навроцький.

Президент Польщі назвав подібну символіку "бандерівською". За його словами, її використання в українському та польському публічному просторі є обурливим.

"Ми усвідомлюємо, що і в Україні бандерівська символіка в народній освіті не описується так, як це відповідає історичним дослідженням", - наголосив він.

Навроцький також підтримав рішення прем'єр-міністра Дональда Туска про видворення з Польщі кількох десятків відвідувачів концерту, де було розгорнуто прапор УПА. Він не виключає, що це могла бути російська провокація.

"Ми повинні реагувати дуже рішуче, просто висилаючи таких людей з Польщі", - заявив президент Польщі.

Крім того, Навроцький вважає, що за використання "бандерівської" символіки в Польщі має бути кримінальна відповідальність. Він запевнив, що це дасть змогу уникнути повторення подібних ситуацій.

Також президент Польщі додав, що планує обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським у майбутньому.

Скандал навколо прапора УПА на концерті в Польщі - що відомо

Раніше УНІАН писав, що 9 серпня на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві стався інцидент. Один із глядачів розгорнув прапор Української повстанської армії (УПА). Депутат польського Сейму Даріуш Матецький звернувся із заявою до Окружної прокуратури.

Пізніше в мережі опублікували відео, на якому в натовпі майорять прапор України і червоно-чорний прапор Організації українських націоналістів.

У відповідь на це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що з країни видворять 57 українців і шістьох білорусів, які були присутні на концерті. Він запевнив, що ця ситуація вже завершилася.

Крім того, Туск заявив, що такі інциденти можуть стати "подарунком" для російського диктатора Володимира Путіна перед його зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Він вважає, що це була провокація, вчинена російськими агентами.

