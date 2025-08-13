Про наявність ознак підготовки до випробувань журналістам агентства сказали і норвезькі військові.

Росія, ймовірно, готується провести випробування крилатої ракети з ядерною боєголовкою. Йдеться про ракету 9М730 "Буревісник".

Про можливу підготовку до випробувань із посиланням на двох американських дослідників і західного чиновника у сфері безпеки пише Reuters. Агентство зазначає, що такої оцінки дійшли Джеффрі Льюїс із каліфорнійського Інституту міжнародних досліджень і Декер Евелет з аналітичної організації CNA.

Вони окремо вивчали супутникові знімки, які за останні кілька тижнів зробила компанія Planet Labs, і зійшлися на думці про те, що на полігоні Паньково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі фіксується висока активність. Йдеться, зокрема, про збільшення чисельності персоналу та обладнання. Також стало більше кораблів і літаків, пов'язаних із більш ранніми випробуваннями ракети 9М730 "Буревісник".

"Ми бачимо всю активність на випробувальному полігоні –– це і величезні обсяги поставок для підтримки операцій, і переміщення в місці, де вони фактично запускають ракету", – пояснив Льюїс.

Інформацію про те, що Росія готує випробування цієї ракети, журналістам підтвердило і неназване джерело в західних службах безпеки. Льюїс же зазначив, що випробування може відбутися вже цього тижня, що може затьмарити саміт Трампа і Путіна на Алясці.

Раніше російський диктатор Путін заявляв, що ця зброя "невразлива" для нинішніх і майбутніх систем протиракетної оборони. Він говорив, що вона має практично необмежену дальність і непередбачувану траєкторію польоту. При цьому багато експертів вважають, що неясно, чи зможе ракета ухилятися від захисту. Питанням також залишається, чи дасть "Буревісник" нові можливості Москві і чи буде випромінювати радіацію під час польоту.

Дослідники, які вивчали супутникові знімки, сказали, що на них можна було помітити штабелі вантажних контейнерів, устаткування і персоналу, які прибули з кінця липня. Льюїс також заявив про наявність двох літаків, обладнаних для збору даних, на аеродромі Рогачово.

Крім того, він вказав на присутність щонайменше п'яти кораблів, пов'язаних із попередніми випробуваннями. Пізніше було зафіксовано ще один корабель, пов'язаний із випробуваннями. Reuters підтвердило, що мова про вантажний корабель під назвою "Териберка", який прямував на Нову Землю.

Експерти почали детально вивчати знімки з Паньково, після того, як 6 серпня Росія опублікувала повідомлення для мореплавців із проханням триматися подалі від цього району з 9 по 12 серпня. Тим часом Reuters виявило в оборонній інтернет-службі NOTAM Федерального управління цивільної авіації США серію повідомлень, які були випущені Росією і можуть вказувати на можливий запуск ракети в період з 9 по 22 серпня. Про наявність ознак підготовки до випробувань журналістам агентства сказали і норвезькі військові.

На думку фахівців, випробування ракети "Буревісник" Росія запланувала задовго до того, як стало відомо про майбутню зустріч Трампа і Путіна. Однак правитель РФ міг призупинити підготовку через появу американських супутників-шпигунів, щоб показати свою готовність до припинення війни в Україні та відновлення переговорів з контролю над озброєннями зі США.

Агентство зазначає, що "Буревісник" має погану історію випробувань. Із 13 відомих випробувань тільки два були частково успішними.

Раніше про те, що РФ готується запустити ядерну ракету "Буревісник" на Новій Землі, писало The Barents Observer. Зазначалося, що про таку підготовку може свідчити закриття повітряного простору біля Нової Землі.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповідав, що заяви про ймовірну підготовку до випробувань ракети "Буревісник" – це чергова спроба Путіна потрясти ядерною зброєю.

