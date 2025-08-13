Цікаво, що каньйони на протилежних сторонах Антарктиди "розповідають абсолютно різні історії".

Учені виявили понад 300 підводних каньйонів, що тягнуться від континентальних околиць Антарктиди, деякі з яких ідуть у глибину більш ніж на 4000 метрів. Про це пише IFLScience.

Два дослідники з Університетського коледжу Корка в Ірландії та Університету Барселони в Іспанії використовували нові батиметричні дані з високою роздільною здатністю для картування прихованих каньйонів біля узбережжя Антарктиди. Загалом вони виявили 332 підводні жолоби - це в п'ять разів більше, ніж було виявлено в попередніх дослідженнях.

"Деякі з проаналізованих нами підводних каньйонів досягають глибини понад 4000 метрів. Найбільш вражаючі з них знаходяться у Східній Антарктиді, яка характеризується складними, розгалуженими системами каньйонів. Ці системи часто починаються з декількох вершин каньйонів біля краю континентального шельфу і сходяться в один головний канал, який спускається в глибини океану, перетинаючи круті схили континентального схилу", - розповів Девід Амблас з Об'єднаної дослідницької групи з морських геологічних наук на факультеті наук про Землю Барселонського університету. Нове дослідження опубліковано в журналі Marine Geology.

Цікаво, що каньйони на протилежних сторонах Антарктиди "розповідають абсолютно різні історії". На сході вони заплутані та розгалужені, з широкими U-подібними профілями. На заході вони коротші та крутіші, порізані гострими V-подібними лініями.

Це спостереження, за словами дослідників, наводить на думку про те, що Східно-Антарктичний льодовиковий щит набагато старший за свій західний аналог і виник раніше. Амблас сказав:

"Це передбачалося дослідженнями осадових порід, але ще не було описано у великомасштабній геоморфології морського дна".

Зазначається, що Антарктида - це не гігантський дрейфуючий крижаний щит навколо Південного полюса. Під безкрайніми крижаними просторами ховається скелястий континент, схожий на Північну Америку або Європу, з унікальним ландшафтом, багатим на колосальні каньйони і гірські вершини. Як і інші континенти Землі, приховані краї Антарктиди порізані підводними каньйонами, які впадають у море.

Розуміння цих підводних каньйонів життєво важливе, оскільки вони відіграють важливу роль у циркуляції океанічних вод, а також пов'язують мілководдя і глибини, створюючи багаті на морське життя місця проживання.

Важливо, що вчені вже нанесли на карту 10 000 підводних каньйонів по всій планеті, але, ймовірно, їх буде ще десятки тисяч, оскільки з високою точністю картографовано менше третини морського дна.

"Саме тому ми повинні продовжувати збирати батиметричні дані з високою роздільною здатністю в незвіданих районах, які, безсумнівно, виявлять нові каньйони, збирати дані спостережень як на місці, так і за допомогою дистанційних датчиків, а також продовжувати удосконалювати наші кліматичні моделі, щоб краще відображати ці процеси і підвищувати надійність прогнозів наслідків зміни клімату", - пояснили дослідники.

