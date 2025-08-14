Британське військове керівництво відмовилося від ідеї розміщення 30-тисячного контингенту для захисту українських портів і міст.

Велика Британія скоротила плани щодо розміщення миротворчих сил в Україні, але пообіцяла запровадити "жорсткі санкції" для подальшого тиску на Росію з метою укладення угоди, пише The Times.

"Британське військове керівництво відмовилося від ідеї розміщення 30-тисячного контингенту для захисту українських портів і міст. Повідомляється, що тепер вони пропонують більш "реалістичну місію", що включає забезпечення безпеки з повітря над Західною Україною, підтримку підготовки українських військових і розмінування Чорного моря", - пише видання.

Після віртуальної зустрічі з президентом Дональдом Трампом і лідерами ЄС у середу прем'єр Кір Стармер заявив, що у Великої Британії та інших європейських країн є обґрунтовані військові плани щодо розміщення "сил підтвердження" в Україні після досягнення угоди про припинення вогню. При цьому такі сили не будуть постачати війська на лінії фронту, а роль США в цьому плані поки що незрозуміла, зазначає The Times.

"Очікується, що коаліція надасть логістику, озброєння і фахівців з підготовки для сприяння відновленню та реорганізації сухопутних військ України. Це передбачає навчання в західній частині країни, де війська з меншою ймовірністю можуть зазнати нападу", йдеться у статті.

Крім того, коаліція виконуватиме завдання з патрулювання повітряного простору, використовуючи такі літаки, як "Тайфуни" або F-35, для патрулювання неба над Україною і запобігання російським атакам. Мета цих місій - заспокоїти українське населення і забезпечити відновлення міжнародних авіаперельотів.

Країни коаліції також допоможуть розмінувати Чорне море і забезпечити безпечний прохід усіх суден в українські порти і з них.

При цьому Стармер заявив, що є "реальні" шанси на укладення угоди, і що європейські союзники обіцяли допомогти в її реалізації. Однак він переконав Трампа, що "міжнародні кордони не можуть і не повинні змінюватися силою".

"Стармер заявив, що, щоб змусити Путіна піти на поступки, "ми також готові посилити тиск на Росію, особливо на економіку, застосовуючи санкції та ширші заходи в міру необхідності. Ми у Великій Британії готуємо наступні пакети жорстких санкцій у зв'язку з цим".

Видання зазначає, що Великобританія чинить тиск на союзників по ЄС, вимагаючи конфіскувати заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро, але вони поки чинять опір. При цьому джерело в уряді заявило, що "на столах" є "все" для посилення тиску на Росію.

Гарантії безпеки для України

Як писало видання Politico, США готові надати гарантії безпеки Україні. Однак, за словами співрозмовників видання, такі гарантії не повинні будуть здійснюватися в рамках НАТО.

При цьому Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати Україні зброю або війська безпосередньо, хоча він буде продавати зброю Європі для використання Києвом, пише видання.

