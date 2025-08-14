Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 14 серпня, подорожчав на 5 копійок і складає 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 48,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 14 серпня, також залишився незмінним – 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 14 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 57 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок – до 41,75 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 18 копійок і складає 48,88 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,22 гривні за євро.

