Аналітики зазначають, що на ринку достатньо нафти, аби замістити російські поставки до Індії.

Ціни на нафту 14 серпня зросли на тлі нових погроз президента США Дональда Трампа Росії, тоді як ще напередодні котирування впали до двомісячного мінімуму, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, до 65,87 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 21 цент, до 62,85 долара за барель.

13 серпня Трамп пригрозив "серйозними наслідками", якщо Путін не погодиться на мир в Україні. Американський лідер не уточнив, як саме покарає РФ, але попередив про економічні санкції, якщо зустріч на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, виявиться безрезультатною.

"Невизначеність щодо мирних переговорів між США та Росією продовжує збільшувати премію за ризик, враховуючи, що російські покупці нафти можуть зіткнутися з більшим економічним тиском", - ідеться у клієнтській записці компанії Rystad Energy.

Видання нагадує, що раніше американський президент погрожував запровадити додаткові мита для покупців російської нафти і вже оголосив про відповідне рішення щодо Індії. Разом з тим, керівник відділу стратегії по сировинних товарах ING Уоренн Паттерсон вважає, що ринок зможе впоратися з наслідками запровадження мит проти Індії.

Він пояснив, що на ринку є надлишок нафти, а ОПЕК+ має можливість збільшити видобуток сировини, в разі потреби.

"Але ситуація ускладнюється, якщо ми побачимо вторинні мита для інших ключових покупців російської сирої нафти, включаючи Китай і Туреччину", - зазначив експерт.

Підтримало зростання цін на нафту і очікування зниження Федеральною резервною системою США облікової ставки у вересні.

Прийнято вважати, що зниження ставки ФРС сприяє стимулюванню економічної активності і, відповідно, зростанню попиту на нафту.

Стримували зростання цін збільшення запасів нафти у США за тиждень на 3 мільйони барелів, а також прогноз Міжнародного енергетичного агентства про те, що у 2026 році на ринку буде надлишок нафти, оскільки видобуток нафти зростатиме швидше, ніж попит на сировину.

Ціни на нафту та погрози США Росії

13 серпня ціни на нафту продовжили падіння на тлі прогнозу Міжнародного енергетичного агентства про рекордний надлишок нафти у 2026 році.

Разом з тим, США не відкидають запровадження нових санкцій проти РФ, що, ймовірно вплине на котирування нафти. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп під час саміту на Алясці пояснить Володимиру Путіну, що Вашингтон може як посилити, так і послабити санкції.

