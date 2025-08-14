Лише протягом останніх двох діб у цій смузі відповідальності було ліквідовано 151 окупанта.

Ситуація на Добропільскому напрямку, де напередодні РФ мала просування, стабілізується. Про це в коментарі УНІАН розповів речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов.

Він деталізував, що Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи окупантів. Речник додав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення посилити додатковими силами і засобами обороноздатність на Добропільському і Покровському напрямках.

"У ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат", – констатував Ковальов.

Речник зазначив, що в результаті боїв у смузі відповідальності корпусу був ліквідований 151 окупант, ще понад 70 поранені. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 загарбників.

"Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Ситуація стабілізується", – додав він.

Напередодні окупанти мали стрімке просування на Донеччині, в районі Добропілля.

На думку генерала армії Миколи Маломужа, прорив росіян під Добропіллям був можливий через помилки українського командування. Зокрема, не була проведена вчасна розвідка щодо планів РФ та не була організована системна оборона ЗСУ.

За словами молодшого лейтенанта, начальника штабу 4 батальйону Сила свободи бригади "Рубіж" Нацгвардії Миколи Гриценка, ситуація на всьому Покровському напрямку і зокрема на тому відтинку, де "вималювався" прорив росіян – надзвичайно складна.

