Біткоїн встановив новий рекорд: скільки коштує криптовалюта тепер

Зазначається, що рекорд було встановлено незабаром після того, як індекс S&P 500 закрився на власному історичному максимумі.

Біткойн встановив новий рекорд. Криптовалюта досягла позначки 124 196,7 долара за монету, після чого почала знижуватися.

Видання Bloomberg пише, що ввечері в середу, 13 серпня, у Нью-Йорку криптовалюта піднялася вище за 123 500 доларів, побивши попередній рекорд у 123 205,12 доларів, досягнутий 14 липня.

Початковий криптовалютний токен торгувався за ціною 124 000 доларів у Сінгапурі о 8:38 ранку в четвер, 14 серпня. Цей рубіж було досягнуто незабаром після того, як індекс S&P 500 закрився на новому рекордному рівні, продовживши літнє зростання.

За даними біржі Binance, станом на 3:35 ранку 14 серпня біткоїн сягнув позначки в 124 196,7 долара, після чого почав дешевшати. Станом на 9:10 він торгувався по 121 955, 25 долара.

Варто зазначити, що криптовалюта стабільно зростала протягом більшої частини минулого року внаслідок сприятливого законодавчого клімату у Вашингтоні, створеного президентом США Дональдом Трампом. Публічні компанії, на чолі зі Strategy Майкла Сейлора, стимулювали попит, дотримуючись дедалі популярнішої корпоративної тактики накопичення оригінальної криптовалюти. Ця стратегія нещодавно поширилася на більш дрібних конкурентів, як Ether, що призвело до зростання цифрових активів.

Ринкова капіталізація біткойна зросла до приблизно 2,5 трлн доларів, а Ether - до майже 575 млрд доларів, причому обидва токени займають близько 70% усього обсягу торгів криптовалютами.

"Криптовалюти позитивно корелюють з акціями, причому цей зв'язок сильніший для ETH, ніж для BTC", - сказав Кріс Ньюхаус, директор з досліджень Ergonia. "Загальний настрій виглядає позитивним".

Курс біткоїна - останні новини

У середині липня біткойн сягнув рекордного рівня в 123 205 доларів, продовжуючи стійке зростання, зумовлене оптимізмом щодо регуляторного середовища в США і припливом коштів у криптовалютні інвестиційні продукти.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 13

