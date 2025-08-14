Імпровізований захист дає змогу дешево й ефективно захистити техніку від ворожих дронів.

Під час російсько-української війни військовим та інженерам доводиться експериментувати із захистом військової техніки, щоб адаптувати її під реальні умови бойових дій. Деяка техніка і зовсім виглядає як постапокаліптичні автомобілі з фільмів "Божевільний Макс", пише Business Insider.

Зазначається, що 11 серпня було зроблено знімок імпровізованого захисту українського Humvee в Костянтинівці. Транспортний засіб був оточений великою металевою кліткою, сіткою і палицями, що стирчать зверху і з боків.

У виданні пояснили, що така незвична модернізація військової техніки викликана необхідністю захистити її від атак ворожих безпілотників, які є головною зброєю на полі бою. Бронювання не стандартизовано, через що солдати та інженери обох боків війни часто використовують підхід "зроби сам".

Часто подібні модернізації призводять до того, що практично неможливо визначити, що це за транспортний засіб. Наприклад, у липні на фронті помітили російський танк, захищений великою кліткою, значною кількістю сіток і деякими іншими матеріалами.

У DeepState повідомляли, що цей "танк-чудовисько" бійці 28 ОМБр знищили за допомогою близько шести десятків FPV-дронів. Проблема полягала в тому, що знайти слабке місце було не так і просто.

У виданні нагадали, що такі імпровізовані броньовані конструкції почали з'являтися на полі бою у 2023 році. Саме тоді дрони стали серйозною проблемою.

Ба більше, так звані захисні клітки часто різняться за зовнішнім виглядом і загальною ефективністю. Спочатку вона спостерігалася тільки на танках і бойових броньованих машинах, але тепер поширилася на цілу низку бойових систем.

У виданні підкреслили, що захисні клітини можуть захистити техніку від деяких протитанкових озброєнь і FPV-дронів. На них звернули увагу навіть оборонні компанії, які стали оснащувати ними деякі свої бойові системи.

Росія стрімко втрачає танки Т-62 - що відомо

Раніше військовий аналітик Річард Верекер, посилаючись на дані з ресурсу Warspotting.net, повідомив, що на тлі загального зменшення втрат бронетехніки, росіяни почали частіше втрачати танки Т-62. Згідно з аналізом, у період з березня по липень 2025 року втрати цього танка зросли у 2,5 раза.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила щонайменше 3545 танків. Найбільше - Т-72 (1529 одиниць).

