Це рішення має тимчасовий характер.

Громадський транспорт у Женеві тимчасово буде безкоштовним, що стало першим випадком у Швейцарії. Рішення ухвалено в рамках заходів, спрямованих на боротьбу зі сплеском забруднення в місті.

Агентство Reuters пише, що Женева переживає серйозний сплеск забруднення озоном - газом, який, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, може спричиняти проблеми з диханням, головні болі та напади астми.

Система боротьби зі смогом міста засвідчила, що концентрація озону перевищила поріг безпеки для здоров'я довкілля у 180 мікрограмів на кубічний метр упродовж 24 годин, згідно із заявою кантону Женева.

Відео дня

12 серпня температура сягнула 37°C, і уряд оголосив попередження про спеку для західної та південної частин Швейцарії. Високі температури та низька хмарність призводять до накопичення озонових забруднювачів і уповільнюють їхнє розсіювання, повідомило Управління з охорони навколишнього середовища кантону Женева.

У відповідь на це 13 серпня вперше в історії кантону запровадили безоплатний проїзд на громадському транспорті, щоб спонукати жителів і гостей міста пересісти з автомобілів на автобуси, трамваї, поїзди і човни з метою скорочення викидів від транспорту.

"Заходи, ухвалені в рамках цього надзвичайного протоколу, спрямовані на скорочення викидів оксиду азоту, зокрема шляхом заохочення використання громадського транспорту та обмеження руху транспортних засобів, що найбільше забруднюють навколишнє середовище", - повідомило управління з охорони навколишнього середовища.

У якій країні Європи транспорт безкоштовний

У Люксембурзі можна проїхати на громадському транспорті абсолютно безкоштовно. Таке правило в спробах скоротити викиди вуглецю було введено п'ять років тому.

Безплатно проїхатися автобусом або трамваєм можуть не тільки діти і пенсіонери, а й туристи. Поїздка через всю країну громадським транспортом може зайняти всього три години.

