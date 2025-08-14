Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія".

Кабінет Міністрів дозволив бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія" державним органом, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласних військових адміністрацій, за місцем фактичної діяльності підприємства.

У відомстві відмітили, що запроваджені зміни сприятимуть сталому функціонуванню прифронтових підприємств та забезпечать збереження робочих місць, а отже безперервне виконання підприємствами завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів.

Порядок бронювання:

підприємство має бути включене до переліку критично важливих за поданням уповноваженого органу;

заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал "Дія";

формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.

2 квітня стало відомо, що уряд в Україні збільшив можливість бронювання працівників критичної комунальної інфраструктури до 75%.

Пізніше у Міністерстві оборони повідомили, що передбачено лише три винятки, коли заброньовані військовозобов’язані громадяни можуть бути направлені на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

