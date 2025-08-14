Росія вже почала стягувати туди перші ешелоні з військами та технікою, розповів Андрій Демченко.

Наразі увага українських прикордонників прикута до спільних військових навчань Москви та Мінська, які мають пройти в Білорусі. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Ризик і загроза для нашої країни у цей час зростатиме. Особливо під час активної фази цих навчань, яка має пройти з 12 по 16 вересня. До цього відбуватимуться там командно-штабні навчання, навчання сил логістики, звʼязку. Перші ешелони техніки та особового складу Росії вже прибули на територію Білорусі. Але їхня кількість невелика", – поділився деталями Демченко.

Водночас він додав, що хоча цей напрямок і лишається небезпечним для України, але поки що нестандартних ситуацій чи загрозливих моментів безпосередньо по лінії кордону не фіксується.

Відео дня

"Станом на зараз на території Білорусі в прикордонні не відмічається формування ударного угрупування", – додав Демченко.

Навчання РФ та Білорусі: що відомо

Напередодні міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін заявив, що під час спільних навчань з РФ, військові відпрацюють планування застосування ядерної зброї та міжконтинентальної російської ракети "Орєшнік".

Також він заявив, що під час навчань військові відпрацюють планування застосування ядерної зброї. Також Хрєнін заявив, що Білорусь "демонструє свою відкритість, миролюбність, але порох завжди треба тримати сухим".

Вас також можуть зацікавити новини: