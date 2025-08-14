За ці гроші буде закуплено зброю, яку в Європі не випускають. Насамперед йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Німеччина оголосила про виділення $500 млн на закупівлю зброї у США і боєприпасів для України в рамках програми PURL.

Як ідеться у пресрелізі міністерств оборони та закордонних справ Німеччини, за ці гроші буде закуплено зброю, яку в Європі або не виробляють, або яку США можуть поставити швидше, ніж європейські партнери або Канада.

Відео дня

"Це найважливіші протиповітряні засоби. Вони терміново потрібні, щоб захищатися від повітряних ударів РФ, які вбивають дедалі більше цивільних по всій Україні", - йдеться в заяві міністерств.

Німецька влада зазначила, що в такий спосіб підкреслює свою прихильність суттєвому зміцненню підтримки України.

"Уряд Німеччини перебуває в тісному контакті з НАТО і союзниками з цього питання", - підкреслюється в повідомленні.

Новий механізм закупівлі зброї для України

Про новий механізм закупівлі зброї для України 14 липня повідомили президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Передбачається, що європейські країни НАТО купуватимуть у США зброю і передаватимуть Україні. Цей механізм отримав назву PURL, який перекладається як "Список пріоритетних потреб України".

Першими про виділення $500 оголосили Нідерланди, наступного дня - 5 серпня - стільки ж пообіцяли внести всі разом Данія, Норвегія та Швеція.

Вас також можуть зацікавити новини: