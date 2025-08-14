Іспанія стає усе менш привітним місцем для іноземних гостей.

Іспанія продовжує вставляти палки в колеса власному туристичному сектору. Місцева влада активно запроваджує локальні обмеження, за порушення яких непідготовлених туристів штрафуватимуть на значні суми, інколи до 2 тисяч євро, повідомляє Express.

Видання зазначає, що електронні сигарети в Іспанії повністю легальні, але влада низки прибережних районів запровадила власні правила, що забороняють вейпінг на певних пляжах. Таким чином, те, що загалом дозволено робити просто на вулиці, раптом може призвести до неприємностей на конкретному пляжі.

Проблема полягає у тому, що більшість туристів, звісно ж, не в курсі локальних правил, бо орієнтуються на загальнонаціональне законодавство Іспанії. Іншими словами, на думку відпочивальників, щось законне в країні загалом є дозволеним скрізь. Але це не так.

У випадку із сигаретами та вейпами, Барселона заборонила їх на всіх міських пляжах ще у 2022 році. На Балеарських островах, зокрема на Майорці, Ібіці та Менорці, низка пляжів також позначені як "вільні від куріння", що стосується й електронних сигарет. Ааналогічні заборони мають певні пляжі на Канарських островах.

Хоча ці локальні обмеження можуть здаватися дрібницею, для окремих туристів це може стати дуже неприємною несподіванкою, кажуть експерти.

Розмір штрафів насправді теж не є однаковим. У деяких випадках можна буде "відкупитися" за 30 євро, але подекуди можуть накласти величезний штраф у тисячі євро (але головно – за повторні та навмисні порушення).

Фахівці радять туристам зайвий раз не ризикувати, якщо у них немає впевненості, що на конкретному пляжі куріння і вейпінг дозволені.

Іспанія нищить власну туристичну галузь

Як писав УНІАН, в Іспанії набули системного характеру протести проти надмірного туризму. Місцеві мешканці скаржаться на всюдисущі натовпи "дорогих гостей", а також на захмарні ціни на житло через попит з боку іноземців.

І ці протести вже дали свої результати. Туристи не в захваті від того, що їхній відпочинок супроводжується постійними нагадуваннями про те, що "їм тут не раді". Тож на деяких іспанських курортах помітний відтік відпочивальників, а з ним тікають в інші країни і доходи від туристичної галузі.

