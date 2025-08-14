Кім Йо Чжон висловила впевненість, що політика Сеула щодо КНДР залишається незмінною.

Сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон заявила, що її країна ніколи не знімала пропагандистські гучномовці і не планує цього робити, назвавши переконання Південної Кореї в тому, що Пхеньян реагує на її мирні пропозиції, "мрією". Про це пише Reuters.

За її словами, зміни, внесені до плану щорічних спільних військових навчань Південної Кореї та США, є "марним" кроком, який не змінює ворожих намірів союзників.

"Я впевнена, що політика Сеула щодо КНДР залишається незмінною і ніколи не зміниться", - сказала Кім.

Водночас військові Південної Кореї повідомили, що виявили дії солдатів КНДР, які демонтувати деякі пропагандистські гучномовці, спрямовані на Південь.

Що цьому передувало

У Reuters нагадали, що під час президентства Юн Сок Йоля Південна Корея транслювала через гучномовці критику на адресу керівництва КНДР в межах пропагандистської кампанії, через що її суперник був розгніваний.

"На Півдні панує обережний оптимізм щодо того, що Північна Корея може позитивно відреагувати на політику президента Лі Чже Мюна щодо налагодження відносин з Пхеньяном після періоду міжкордонної напруги і навіть виявити готовність повернутися до діалогу", - підкреслили у виданні.

Своєю чергою Кім Йо Чжон наголосила, що КНДР не буде сідати за стіл перемовин із США, назвавши повідомлення про можливість примирення "помилковими припущеннями".

Також повідомлялось, що наприкінці липня Південна Корея призупинила радіомовлення для мешканців КНДР, яке тривало десятки років, аби послабити напруженість між країнами.

"Цей крок узгоджується з більш широкими зусиллями президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, спрямованими на поліпшення відносин з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, що свідчить про відхід від жорсткої політики його консервативного попередника. У червні Лі наказав припинити трансляцію гучномовців біля кордону, які критикують режим Кіма", - пояснили у Bloomberg.

