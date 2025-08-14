Стверджується, що це найтонший смартфон на ринку з акумулятором ємністю 7000 мАг.

Китайський виробник Xiaomi вивів на ринок новий бюджетний смартфон від свого суббренду Poco – M7 Plus 5G. Новинка вирізняється поєднанням ємної батареї та великим геймерським екраном, пише GSMArena.

Пристрій може похвалитися акумулятором 7 000 мАг з підтримкою 33-ватної дротової зарядки і 18-ватної реверсивної. Стверджується, що це найтонший смартфон на ринку з подібною батареєю. Екран – 6,9-дюйма, IPS, з роздільною здатністю 2340×1080 і частотою 144 Гц.

Працює телефон на Snapdragon 6s Gen 3 у парі з 6/8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X. З коробки встановлено Android 15 з фірмовою прошивкою HyperOS 2.0 і гарантією чотирьох років оновлень. Новинка отримала захист від бризок за стандартом IP64, 50-мегапіксельну основну камеру, а також фронталку на 8 Мп, розміщену в отворі по центру екрана.

Відео дня

Дизайн пристрою теж досить незвичайний. Так, задня кришка розділена на квадрати та прямокутники. Ще одна примітна річ – двоколірний ободок.

Poco M7 Plus 5G вже надійшов у продаж у низці регіонів. Наприклад, в Індії версія з 6/128 ГБ оцінена в 13 999 рупій або близько 6660 грн. Варіант із 8/256 ГБ обійдеться в 7100 грн.

Раніше цього місяця Xiaomi відключила від оновлень ще 9 смартфонів. Серед них чимало бюджетних моделей, які свого часу користувалися великим попитом.

А вже у вересні виробник представть флагманську лінійку Xiaomi 16. Відомо, що вони будуть першими Андроїдами на базі чипу Snapdragon 8 Elite 2. Також з'явиться нова модель Xiaomi 16 Pro Max, яка відрізнятиметься батареєю 7500 мАг і топовими камерами.

