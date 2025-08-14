Трамп погодився, що після зустрічі з Путіним він спочатку проінформує Зеленського, а потім європейських лідерів.

Президент США Дональд Трамп виступив проти присутності українського президента Володимира Зеленського на Алясці через побоювання зриву переговорів, пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, спочатку європейські чиновники домагалися прямого представництва на зустрічі на Алясці, в якій також візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров - пропонувалася кандидатура генерального секретаря НАТО Марка Рютте або іншого європейського лідера, а також Зеленського.

Однак після телефонних розмов Мерца і Трампа європейці відмовилися від цієї вимоги, публічно закликавши Зеленського взяти участь у переговорах із Путіним, пише WSJ.

"За словами людей, знайомих із перебігом розмови, Трамп висловив стурбованість тим, що присутність Зеленського на самому початку може зірвати переговори", - зазначає видання.

При цьому, за словами німецьких чиновників, які організували конференцію, Трамп погодився, що після зустрічі з Путіним він спочатку проінформує Зеленського, а потім європейських лідерів, які брали участь у зустрічі в середу.

Зустріч Трампа і Путіна - останні новини

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Трамп, імовірно, запропонує Путіну ресурси Аляски і Донбасу в обмін на мир.

Також, за даними ЗМІ, віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників у тому, що Вашингтон не буде вести переговори з Росією щодо завершення війни без України або Європи.

За даними NBC News, Трамп повідомив Володимиру Зеленському та європейським союзникам, що не обговорюватиме територіальний поділ України на зустрічі з Путіним на Алясці, і що його мета - припинення вогню в Україні.

