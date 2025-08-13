Сійярто також нагадав, що його країна є "головним постачальником електроенергії для України".

Угорщина звинуватила Україну в ударі по важливій розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ.

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ країни Петер Сійярто у Facebook. У ній було сказано, що "вночі Україна здійснила безпілотний удар" по цьому обʼєкту.

"Угорщина наразі є головним постачальником електроенергії для України, без нас енергетична безпека України стала б досить нестабільною. Особливо в цьому контексті обурює чергова атака України на нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни", – заявив угорський міністр.

Очільник МЗС Угорщини закликав Україну припинити атакувати "маршрути енергопостачання до Угорщини" та "не ставити під загрозу" енергетичну безпеку його країни.

Удар по нафтопроводу "Дружба"

Як повідомили УНІАН повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Брянській області.

Згодом цю інформацію підтвердили і у Генштабі ЗСУ. Там додали, що було зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Примітно, що ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

