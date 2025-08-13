Як один із пункт президент Європейської Ради виділив позицію США, за якої "ніхто, крім України, не може вести перемовини щодо справ України".

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта назвав три основних меседжі, які доніс до європейських лідерів президент США Дональд Трамп. Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на спільному прес-підході з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Президент Трамп поділився з нами трьома дуже важливими цілями. По-перше - це припинення вогню", - сказав Кошта.

Як другий пункт президент ЄР виділив позицію США, за якої "ніхто, крім України, не може вести перемовини щодо справ України".

Відео дня

"Третій елемент - готовність Сполучених Штатів розділити з Європою зусилля щодо зміцнення умов безпеки, коли буде досягнуто тривалого та справедливого миру для України", - пояснив Кошта.

Він сподівається, що під час саміту Трампа з російським президентом Путіним на Алясці 15 серпня вдасться "досягти припинення вогню та відкрити шлях до миру в Україні".

Переговори Трампа з лідерами ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що будь-які можливі територіальні поступки України мають бути безпосередньо пов’язані з гарантіями безпеки. За його словами, Трамп чітко висловив позицію, що НАТО не повинно бути їх частиною, адже це важливий аргумент для Росії. Водночас США та всі союзники, на думку Трампа, мають увійти до цих гарантій, що Макрон назвав принциповим уточненням.



Вас також можуть зацікавити новини: