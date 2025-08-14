Для України прорив лінії фронту біля Добропілля виявився вкрай несвоєчасним.

Дональду Трампу буде вкрай складно переконати Володимира Путіна змінити свою позицію під час зустрічі на Алясці, оскільки російські війська проривають лінію фронту, і лідер РФ вважає, що виграє війну. Як пише The Guardian, для України прорив лінії фронту біля Добропілля виявився вкрай несвоєчасним.

Місто, через яке раніше проходили жваві шляхи постачання з Покровська до Краматорська, зазнає постійних атак із застосуванням плануючих бомб, а fpv-безпілотники вражають цілі на ходу.

Це частина дедалі більш скоординованої бойової стратегії окупантів. Експерти стверджують, що Росія стала більш ефективно атакувати українські групи безпілотників на місцях і війська на марші. Водночас сили України, схоже, все більше розтягуються.

Відео дня

"Критики... кажуть, що занадто багато уваги приділяється піхотним контратакам у Покровську - "мильній бульбашці, що скоро лопне" - і недостатньо - зміцненню оборони для утримання наявних рубежів", - пише видання.

Усе це відбувається за два дні до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на американській військовій базі на Алясці. Не зовсім зрозуміло, що запропонував Путін в обмін на саміт на американській землі, з огляду на розмови про те, що парламентер Трампа, девелопер Стів Віткофф, неправильно зрозумів слова російського лідера минулого тижня. Однак президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін погодиться на припинення вогню тільки в тому разі, якщо Україна добровільно віддасть 1000 кв. м утримуваної нею території Донецької області, включно з Краматорськом.

"Цю пропозицію Україна прийняти не може, як неодноразово заявляв Зеленський минулого тижня. Але Трампу, ймовірно, буде складно переконати Путіна змінити свою позицію, якщо російський лідер побачить, що Київ не може зупинити вторгнення. Путін уже вважає, що Росія поступово виграє війну в Україні, і хоча попередні наступи в районі Покровська були дорогими і повільними для наступаючих, можливо, наступ буде прискорено".

При цьому, як зазначає видання, дані про втрати, озвучені Зеленським, ілюструють ключову проблему, з якою стикається Україна, і те, що готовий зробити Путін. За його словами, у понеділок із російського боку загинув 531 військовослужбовець, 428 дістали поранення і дев'ятеро потрапили в полон, тоді як з українського боку - 18 загиблих, 243 поранених і 79 зниклих безвісти.

"Незважаючи на цю різницю, Росія атакує щодня, зазнаючи при цьому приблизно однакових втрат. Поки в Росії не буде внутрішнього опору, Путін, найімовірніше, відчуватиме, що може дозволити собі затягувати переговори з Трампом, незважаючи на погрози", - пише The Guardian.

Зустріч Трампа і Путіна - думки

The Telegraph пише про те, що спостерігачі побоюються, що РФ не зацікавлена в укладенні миру. За їхніми оцінками, Росія готова воювати нескінченно, а Путін упевнений, що зможе перемогти Україну в озброєнні та живій силі.

Водночас у колонці для The Washington Post журналіст Девід Ігнатіус, найімовірніше, Трамп не буде таким поступливим або пасивним, як припускають деякі передсамітські коментарі.

Вас також можуть зацікавити новини: