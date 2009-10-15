До 12 млн. євро інвестицій може одержати Крим у 2010 році

Автономія може одержати до 12 млн. євро інвестицій у 2010 році в рамках проекту «Спільна ініціатива співпраці в Криму», про це заявив Гуннар ВІГАНД - директор Директорату «Е» з питань Східної Європи, Південного Кавказу і Центральної Азії генерального директорату «Зовнішні відносини» Європейської Комісії.

«Ми прогнозуємо, що навесні наступного року цей план буде прийнято», - сказав ВІГАНД під час зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Олександром ТУРЧИНОВИМ і послами держав - членів ЄС, акредитованими в країні, повідомили в управлінні зі зв`язків зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів.

За словами ВІГАНДА, «Крим - надзвичайний регіон, який має могутній потенціал не тільки для України, але й для всієї Європи».

Зі свого боку ТУРЧИНОВ нагадав, що уряд в серпні прийняв державну програму соціального розвитку автономії до 2017 року, покликану створити механізми реалізації програми «Спільної ініціативи співпраці в Криму».

«Розвиток цього регіону сприятиме не тільки розвитку АР Крим, а, в цілому, - України», - сказав він, зазначивши, що реалізація програми буде одним з кроків в інтеграції України до Європейського Союзу.

Ідея «Спільної ініціативи співпраці в Криму» полягає в тому, щоб за кожною зацікавленою державою - членом ЄС закріпити певний напрям розвитку автономії. Так, Велика Британія відповідатиме за економічний розвиток, Швеція - за охорону навколишнього середовища, Нідерланди - за громадянське суспільство. Зараз ініціатива об`єднує Фінляндію, Німеччину, Угорщину, Нідерланди, Польщу, Швецію, Велику Британію і Литву. Свій намір залучитися до ініціативи підтвердила Естонія.

Відповідно до проекту Національної індикативної програми Європейського інструменту сусідства і партнерства для України 2011-2013 рр., в автономії як «пілотному регіоні» планується розробити регіональну стратегію і створити агентство регіонального розвитку.

Фінансування ініціативи передбачається не тільки за рахунок коштів Європейського інструменту сусідства і партнерства, але і за рахунок окремих внесків зацікавлених держав - членів ЄС і третіх сторін (зокрема, міжнародних фінансових інститутів).