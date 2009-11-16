В Україні на 10 місць – 68 чоловік

В Україні на 10 робочих місць претендують 68 чоловік, повідомляє Державний комітет статистики.

З початку року кількість безробітних українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, зменшилася на 43% – до 526,3 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 930 тис. чоловік).

На 1 листопада потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних посад становила 77,5 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. чоловік).