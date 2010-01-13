Тигрюля жива, бадьора, росте

Ялтинський зоопарк «Казка» спростовує інформацію про смерть Тигрюлі - білого тигра, якого прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО передала звіринцю минулого року.

«Це неправда! Тигрюля весела, бадьора, росте, важить більш як п`ятдесят кілограмів», - сказав по телефону кореспонденту УНІАН директор зоопарку Олег ЗУБКОВ.

В Інтернеті з`явилася інформації, що Тигрюля померла від харчового отруєння у ніч з 12 на 13 січня.

«Якийсь там сайт опублікував, що знайшли труп вранці... Я не розумію цих (передвиборних) технологій», - відзначив ЗУБКОВ.

Тигрюля поки не переїхала до нового комфортабельного вольєру, хоча він готовий.

«Ми відправили (до Києва) пакет документів, що вольєр готовий. Юлію Володимирівну чекаємо. Чекаємо, що вона заїде і переріже стрічку. Це ж її хрещениця», - сказав ЗУБКОВ, відзначивши, що поки не знає дату приїзду ТИМОШЕНКО.

Бенгальського тигра-альбіноса керівнику українського уряду подарували організатори фестивалю «Чорноморські ігри» у Скадовську наприкінці серпня 2009 року. ТИМОШЕНКО передала тварину до зоопарку в Ялті.

Довідка УНІАН. «Казка» створена у 1995 році ЗУБКОВИМ. Це перший приватний зоопарк в СНД. На сьогодні у звіринці утримуються понад 900 тварин і птахів. Багато з них - рідкісних видів.