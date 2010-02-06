Аферист забирав квартири старих і хворих

Суд засудив шахрая за афери з чотирма квартирами у Сімферополі старих і людей, які страждають на психічні розлади, до семи років позбавлення волі і ухвалив конфіскувати все його майно, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Зараз наглядове відомство в порядку цивільного судочинства відміняє незаконні операції.

«Одній постраждалій уже призначено опікуна й повернено квартиру. На черзі - решта одурених», - відзначила прес-служба.

Шахрайство виявилося під час перевірок рішень кримського третейського суду.

«Прокурорів зацікавив факт частого фігурування у справах однієї і тієї ж особи, якій переходили права власності на квартири. Як з`ясувалося пізніше, справи ці були насправді нечисті. Шахрай вибирав жертвами людей, які страждають на психічні захворювання і літніх людей, тобто беззахисних власників, які легко піддавалися на його хитрощі. Під різними приводами аферист змусив городян переписати на нього чотири квартири», - сказано в повідомленні.