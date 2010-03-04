Інфляція в Україні у 2010 році становитиме до 10% - МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує інфляцію в Україні цього року не більш як 10%, заявив постійний представник МВФ в країні Макс АЛЬЄР, передає УНІАН.

За його словами, це попередні прогнози Фонду, остаточні оголосять пізніше.

Представник МВФ в Україні сказав, що одним з основних чинників зростання економіки стане експортна складова.

Раніше секретаріат президента України прогнозував, що за підсумками 2010 року зростання споживчих цін становитиме 12,5%, а зростання цін виробників - 14%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 року щодо листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) - 12,3%.

У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).