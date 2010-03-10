Регіонали хочуть взяти всю владу Севастополя

Партія регіонів готова повністю сформувати виконавчу владу в Севастополі, у неї є підготовлені кадри, заявив голова севастопольської міськради, голова міської організації ПР Валерій САРАТОВ.

«Ми добре знаємо, що президент хоче зробити наголос при призначенні керівників на місцевих кадрах, які знають місцеві проблеми, людей, а люди, у свою чергу, знають їх і з них питатимуть удвічі, ніж з приїжджих призначенців. Тому по Севастополю будуть ухвалені розумні та зважені рішення», - сказав САРАТОВ.

На питання журналістів, за яких умов він буде готовий працювати з новим керівництвом адміністрації, САРАТОВ відповів: «Готовий працювати з будь-яким головою адміністрації, який працюватиме на місто, не крастиме і не займатиметься корупцією».

Раніше САРАТОВ заявляв, що клопотатиме перед новообраним президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про зміну нинішнього керівництва виконавчої влади Севастополя.