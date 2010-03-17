Кримські татари просять Євросоюз про допомогу

Лідер меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ просить Євросоюз звернути увагу на проблеми репатріантів при співпраці з Україною.

“Ми закликаємо Європейський Союз планувати та реалізовувати разом з державою Україна із залученням кримських татар спеціальні програми, які полегшать реабілітацію та розвиток одного з європейських народів - кримськотатарського”, - сказав ДЖЕМІЛЄВ заявив сьогодні, виступаючи на слуханнях у Європарламенті, організованих депутатом Леонідасом ДОНСКІСОМ (група ліберальних партій, Литва), передає кореспондент УНІАН у Брюсселі.

Лідер меджлісу заявив, що до порядку денного асоціації Україна-ЄС могли би бути включені такі пріоритети, як: будівництво десятків шкіл та дошкільних закладів освіти у районах проживання кримських татар, надання допомоги Кримському інженерно-педагогічному університету (у тому числі, веде навчання кримськотатарською мовою), відновлення унікальних культурних та історичних об’єктів, допомога у розвитку малого і середнього бізнесу, допомога у репатріації близько 100 тисяч татар, які з економічних і законодавчих причин поки і не змогли залишити Середню Азію.

Порядок денний асоціації - новий робочий документ співпраці, який базується на Угоді про асоціацію, переговори про яку тривають між Україною та Європейським Союзом.