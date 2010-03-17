Прем`єр Криму пропонує створити центр законодавчих ініціатив регіону

Новообраний голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ пропонує створити кримський центр законодавчих ініціатив для залучення інвестицій в регіон.

«Нам необхідно створити такі закони, щоб залучати бізнес на територію автономії, залучати інвестиції, створювати умови для розвитку малого й середнього бізнесу», - сказав ДЖАРТИ журналістам у Сімферополі.

На думку нового прем`єра, Крим, маючи статус автономії, сьогодні не до кінця використовує «свої потенціали».

17 березня парламент автономії прийняв відставку представника Партії регіонів Віктора ПЛАКІДИ з посади керівника кримського уряду й призначив прем`єром заступника глави ПР ДЖАРТИ.