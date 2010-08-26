Україна наполягає на встановленні кордону в Керченській протоці

Україна наполягає на встановленні лінії кордону в Керченській протоці, заявив директор департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ Олег ВОЛОШИН, передає УНІАН.

«Позиція України є незмінною - кордон в Керченській протоці необхідний», - сказав ВОЛОШИН на брифінгу.

Він заявив, що кордон має проходити на схід від острова Коса Тузла.

За словами ВОЛОШИНА, українська сторона готова обговорювати господарські питання, які пов`язані з використанням Керченської протоки для проходу суден та забезпечення навігації.

Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

Росія 29 вересня 2003 року почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (РФ) у напрямку Керчі (Україна) до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави. Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

Україна і Росія 17 травня 2010 року під час візиту президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ після переговорів з МЕДВЕДЄВИМ висловив сподівання, що питання делімітації морського кордону буде вирішено позитивно.